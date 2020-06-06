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رسائل إشادة وشكر بين أصالة ورامي عياش عبر مواقع التواصل

السبت 06/يونيو/2020 - 05:19 م
اصالة ورامي عياش
اصالة ورامي عياش
لمياء علي


بادرت الفنانة ​أصالة​ بالتعبير عن اعجابها بأغنية البوب ستار اللبناني رامي عياش، وقامت بنشر فيديوهات جديدة خاصة بأغنيته "​جبران​" التي تعتبر واحدة من افضل أغنياته على الإطلاق.

وعلقت أصالة عليهم وقالت أن هذه الأغنية للتاريخ مشيده بصوت رامي قائلة: "شكرا رامي صوتك انعش روحي".

ومن جانبه، أعرب رامي عياش عن امتنانه وشكره لأصاله وعبر عن محبته الشديدة لها.

يذكر أن رامي عياش كان قد أصدر مؤخرا أغنية "يا حب يا صعب" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، والتي هي من كلمات مازن غنام، ألحان رامي عياش وتوزيع داني حلو، و قد حققت نجاحا كبيرا.

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