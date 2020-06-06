Advertisements

محمد الننى يعود لأرسنال بعد رفض مدرب بشكتاش استمراره مع الفريق

السبت 06/يونيو/2020 - 04:57 م
محمد النني
محمد النني
الفجر الرياضي
كشفت تقارير تركية عن أن وافق المدير الفني لنادي بشكتاش التركي سيرجين يالتشين، على عودة المصري محمد النني لاعب وسط الفريق إلى ناديه أرسنال الإنجليزي بعد  نهاية اعارته وعدم استمراره للموسم المقبل.
 
يمر محمد النني بأزمة كبيرة، مع فريق بشكتاش التركى، بعد رفضهم دفع مستحقات اللاعب المتأخرة لدى النادى التركى، قيمة رواتب 3 أشهر، حال إنهائه عقد الاعارة، والعودة إلى صفوف آرسنال.

ووفقًا للموقع التركي "فوتو سبور" أن الجانرز أخبر اللاعب محمد الننى، أنه لن يقوم بدفع قيمة الرواتب المتأخرة له مع بشكتاش، فى حال إنهاء عقد الإعارة الحالى، وعودته لصفوف فريق الجانرز.
 
وأوضحت تقارير تركية، أن قرر المدير الفني لنادي بشكتاش سيرجين يالتشين التراجع عن مطالبته للإدارة بتجديد إعارة محمد النني لمدة موسم أخر أو شراء عقده من نادي أرسنال الإنجليزي في ظل الخلاف القائم بين اللاعب المصري والإدارة.
 
وأضافت الصحيفة أن سيرجين يالتشين يرى أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تعويض محمد النني الذي هدد بقطع الإعارة والعودة إلى إنجلترا من جديد مثل أتيبا هيتشينسون وطوروقخان طوقوز، وسينضم لهما في الموسم المقبل فاتح أكسوي المعار إلى سيفاس سبور.

أخبار تهمك

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ ساعتين

الزمالك يستهدف صفقة الأهلي الشابة في الميركاتو الصيفي

منذ 35 دقيقة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من "التعليم" بشأن نتيجة أولى وثانية ثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على رفض المستشفيات الخاصة استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من "الصحة" بشأن المستشفيات المخصصة لاستقبال مصابي كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

09:30 ص

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

01:42 م

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين