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الزمالك يستهدف صفقة الأهلي الشابة في الميركاتو الصيفي

السبت 06/يونيو/2020 - 04:55 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة الآلاف.

توقف الدوري المصري الممتاز
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري قرر إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في مصر ومن ضمنها الدوري الممتاز، منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

عودة النشاط الرياضي في مصر
من جانبه تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

الزمالك يخطط لخطف أسامة جلال في الميركاتو الصيفي
وتواصل مسئولوا نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية مع أسامة جلال مدافع فريق إنبى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتبحث إدارة الزمالك إمكانية انتقال أسامة جلال إلى ميت عقبة فى الصيف، فى ظل ما تتردد عن إيقاف الأهلى للمفاوضات معه منذ فترة لعدم رغبة فايلر فى ضمه، وذلك رغم توقيعه فى الموسم الماضى.

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