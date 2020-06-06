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حكاية أغنية.. تعرف على سر أغنية "كيفك انت".. ومحاولة اقناع فيروز من زياد الرحباني

السبت 06/يونيو/2020 - 04:54 م
فيروز
فيروز
ريهام كمال
حكاية أغنية اليوم عن واحدة من أهم ما تغنت به فيروز، على مدار مسيرتها الغنائية، وأهم ما لحن وكتب الموسيقار زياد الرحباني، وهي "كيفك انت".

بدأت الحكاية حين هجر زياد الرحباني، لبنان ليتزوج بحبيبته دلال كرم، التي أنجب منها لاحقًا نجله المخرج عاصي الرحباني.

وسافر "زياد" ليركض وراء حبه، ولم يكن يعلم أحد بموعد عودته إلى أرض الوطن، وكان برفقة صديقه في لبنان وعاد إليه فقابل السيدة فيروز، والتي سألته: كيف أنت.

وقامت بسؤاله بطريقة أخرى: "عم بيقولوا صار عندك ولاد، أنا والله كنت مفكرتك براة البلاد"، وذلك لأنها لم تكن تعلم بعودته مجددًا إلى لبنان.

ومن وحي حديث زياد الرحباني، مع فيروز، كتب كلمات أغنية "كيفك انت"، وعرضها عليها واستمرت مرحلة التحصير 4 سنوات.

ترددت السيدة فيروز، لمدة 4 سنوات قبل أن تغنيها، وحاول اقناعها عن طريق ذهابه إليها في منزلها بمنطقة الروشة على كورنيش بيروت، ومعه شريط كاسيت يحمل عليه الأغنية بصوته، وكان وقتها الكهرباء قد قطعت.

فطلب منها أن تستمع إلى الشريط، فقالت له عندما تأتي الكهرباء، ولكنه أصر على أن تسمعها في وجوده ليوضح لها الكلمات لأن صوته أحيانًا يكون غير واضح، وكان أحضر معه جهاز تسجيل بالبطارية.

استغربت فيروز، الكلمات بعد سماعها وخاصة "ملا انت"، ترك لها "زياد" الأغنية حتى تسمعها وتقرر، ولكنها أخذت حتى وافقت عليها 4 سنوات.

وأصدرت السيدة فيروز، ألبومًا غنائيًا يحمل اسم الأغنية، وذلك عام 1991، والتي أعلى المبيعات عند صدورها وما زالت تتصدر القوائم الغنائية.

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