سلاف فواخرجي تتمنى لأشرف زكي الشفاء

Advertisements

دعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وذالك عقب إجرائه عملية جراحية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "فواخرجي" متمنية لأشرف زكي الشفاء العاجل قائلة "د أشرف زكي ألف سلامة، مابتستاهل الا كل خير، بدعيلك الله يشفيك ويحمي قلبك لانك زرعت بقلوب الناس حب واحترام كبير، وكنت صديق حقيقي للجميع".



يذكر أن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي قد أجرى عملية جراحية، وأعلنت الفنانة دنيا سمير غانم عن ذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".