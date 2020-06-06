الرياض تتصدر قائمة المدن السعودية في حالات الإصابة بـ كورونا

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 572 حالة، ثم مكة المكرمة 279 حالة، والمدينة المنورة 170 حالة، والدمام 149 حالة، والهفوف 144 حالة، والقطيف 121 حالة، والخبر 86 حالة، والطائف 76 حالة، والمبرز 53 حالة، والمزاحمية 51 حالة، والجبيل 49 حالة.





وخميس مشيط 47 حالة، والظهران 46 حالة، والدرعية 28 حالة، وبريدة 26 حاة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، والخرج 18 حالة، وحوطة بني تميم 17 حالة، والجفر 14 حالة، وفوى وجازان 13 حالة لكل منها.





ونجران ووادي الدواسر 10 حالات لكل منها، وينبع وظهران الجنوب 9 حالات لكل منها، بيشة وتبوك 8 حالات لكل منها، ووادي بني هشبل وراس تنورة وعرعر ورفائع الجمش 7 حالات لكل منها.





ومحايل عسير وحفر الباطن وعفيف والخاصرة وشقراء 6 حالات لكل منها، والنعيرية وحائل والدلم والقويعية 5 حالات لكل منها، والنماص وتبالة والسليل 4 حالات لكل منها، والعيون والمخواة والسحن وتنومة والبطحاء ورابغ وشرورة 3 حالات لكل منها.





وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: سكاكا والعلا ومهد الذهب وسبت العلاية والخفجي وبقيق وأبو عريش وخليص وليلى والدوادمي والرين وحريملاء ورويضة العرض.





وتم تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من: الباحة والمندق وبلجرشي وطبرجل والمظيلف والقنفذة ونمرة والخرمة والمحاني وميسان وسراة عبيدة والبشائر وتثليث وقرية العليا وسلوى والشملي والعيدابي وبيش وخباش والأرطاوية والبجادية والمجمعة ومرات وساجر وتمير.





وكشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3121 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى98869، في حين بلغت حالات التعافي اليوم1175، ما يرفع الإجمالي 71791.