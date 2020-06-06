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عاصي الحلاني يروج لجديده ويرقص مع زوجته

السبت 06/يونيو/2020 - 05:05 م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
لمياء علي

فاجأ فارس الغناء العربي الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ محبيه بمقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، ظهر فيه وهو يرقص مع زوجته كوليت على أنغام مقطع من أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "رجعتيني لبدايتي".

وعلّق الحلاني على الفيديو قائلًا "قريبًا"، الأمر الذي بث في نفوس عشاقه الحماس الشديد لسماع الأغنية الجديدة.

الجدير ذكره ان الحلاني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك" اخراج أحمد منجد وكلمات ايهاب عبدالعظيم والحان محمد عبيه، والذي يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.

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