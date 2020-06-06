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"بين الحمام".. رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

السبت 06/يونيو/2020 - 05:04 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
ولاء عبد الناصر
تحرص النجمة رانيا يوسف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت رانيا يوسف صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بملابس كاجوال وسط مجموعة من الحمام، وعلقت قائلة"أنت تستحق السعادة، لا تسمح لأحد أن ينسيك ذلك".

يذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف فى الدراما التليفزيونية مسلسل "مملكة ابليس"، وشارك فى بطولته كل من غادة عادل وسلوى خطاب وايمان العاصى، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب مثل خالد أنور وميدو عادل وغيرهم، من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتواصل رانيا يوسف حاليا تصوير مشاهدها في الموسم الثانى من مسلسل "الانسة فرح" ويشارك في بطولته أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

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