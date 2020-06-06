"الصحة" السعودية تسجل 3121 حالة إصابة بـ كورونا و 34 حالة وفاة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 3121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.





وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1175 حالة تعافي جديدة؛ فضلًا عن 34 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 676 حالة وفاة.





وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، أن عدد الحالات النشطة 26402 منها 1484 حالة حرجة.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 5 وفيات إثر فيروس كورونا بالدمام؛ ليصبح إجمالي الوفيات بها 27 وفاة، كما سجلت اليوم 149 إصابة. إضافة إلى تعافي 86 حالة.



