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إيمان العاصي بأجواء صيفية رغم كورونا
السبت 06/يونيو/2020 - 04:53 م
مي مرسي
شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة من أحدث جلسة تصوير لها في أجواء صيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "العاصي" مع ابنتها وهم مرتدين ملابس البحر حيث كانت ترتدي ملابس صيفية سوداء،وذلك بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويقوم عدد من الفنانين بالنعايشة مع الأجواء الصيفية، بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجرائات الإحترازية التي تتخذها الدولة.
وظهرت "العاصي" مع ابنتها وهم مرتدين ملابس البحر حيث كانت ترتدي ملابس صيفية سوداء،وذلك بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويقوم عدد من الفنانين بالنعايشة مع الأجواء الصيفية، بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجرائات الإحترازية التي تتخذها الدولة.
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