Advertisements

نصائح مهمة من وزيرة البيئة لإعدام أدوات الوقاية الشخصية (فيديو)

السبت 06/يونيو/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة منذ شهر ونصف تتحدث عن الطريقة السليمة للتخلص من مهملات الوقاية الشخصية من النفايات الطبية، وهي مخلفات خطرة يتم التعامل معهم بمعاملة خاصة، مشيرة إلى أنه من المهم أن يتم التعامل مع الكمامة والقفاز مثلما نتعامل مع أيادينا، بغسلها 40-60 ثانية بالمياه والصابون لمنع انتشار العدوى، مع قصهم لقطع صغيرة حتى لا يتم إعادة استخدامهم مرة أخرى، وضمان عدم الإتجار غير المشروع فيه؛ ولحماية عمل نظافة الذين يعملوا في أوقات الحظر حتى نمنع نشر العدوى بينهم.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الأدوات التي يتناول فيها المصاب بكورونا الأطعمة يجب تكسيرها، ووضعها في كيس مختلف داخل كيس القمامة لمنع انتشار العدوى من خلالها.

وشددت، على ضرورة أن نكتب على القمامة انها خاصة بمصاب كورونا، بما يساعد جامعي القمامة في عملية الفرز، لافتة إلى أن المخلفات العادية يتم تجميعها في محطة وسيطة لجمع القمامة ومنه لمصنع إعادة التدوير، ومنه لأماكن الدفن الآلى، بينما مخلفات المصاب بكورونا يتم دفنها بخلية منفصله عمقها 5 متر مبطنة بالجير الحي، ويتم الردم عليها بالحجر الحي دون انتقالها للمحطة الوسيطة ومصنع إعادة التدوير.
ونوهت، بأن هناك 3 اتجاهات للتعامل مع المخلفات في ظل أزمة كورونا ووجود مخلفات خاصة بمصابي كورونا، تتمثل في توعية عمال النظافة وتوفير مهمات وقاية لهم، وتم توفير مهمات وقاية كاملة لـ 4 محافظات، مع التنسيق مع بعض الوزارات والمحليات حول الخطوات المطلوبة، مع العمل على إيجاد نظام الكتروني لرصد المخلفات وكيفية التعامل معها.

- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى أمس.

- ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

- تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة
وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

- المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا
وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

- ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا
وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة البيئة نفايات طبيه مخلفات كورونا تباعد اجتماعي بوابةا لفجر الوقاية الشخصية الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 18 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل من "التعليم" بشأن نتيجة أولى وثانية ثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

دي ليخت يحسم مستقبله مع يوفنتوس

منذ ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ ساعة و نصف

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على رفض المستشفيات الخاصة استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يتعرض لحادث سير (صورة)

منذ ساعتين

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ قنا: رفع 1272 طن مخلفات وقمامة خلال أبريل الجاري

وزيرة البيئة تتابع إجراءات غلق خلية دفن مخلفات قرية المعتمدية

مستشار الرئيس للصحة: 80% من مصابي كورونا لا يعانون من أعراض (فيديو)

وزيرا الإنتاج الحربي والبيئة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات الصلبة

تعرف على موعد الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا (فيديو)

إرشادات مهمة عن ارتداء الكمامة بأماكن العمل (إنفوجراف)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

09:30 ص

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

01:42 م

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين