نصائح مهمة من وزيرة البيئة لإعدام أدوات الوقاية الشخصية (فيديو)

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة منذ شهر ونصف تتحدث عن الطريقة السليمة للتخلص من مهملات الوقاية الشخصية من النفايات الطبية، وهي مخلفات خطرة يتم التعامل معهم بمعاملة خاصة، مشيرة إلى أنه من المهم أن يتم التعامل مع الكمامة والقفاز مثلما نتعامل مع أيادينا، بغسلها 40-60 ثانية بالمياه والصابون لمنع انتشار العدوى، مع قصهم لقطع صغيرة حتى لا يتم إعادة استخدامهم مرة أخرى، وضمان عدم الإتجار غير المشروع فيه؛ ولحماية عمل نظافة الذين يعملوا في أوقات الحظر حتى نمنع نشر العدوى بينهم.





وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الأدوات التي يتناول فيها المصاب بكورونا الأطعمة يجب تكسيرها، ووضعها في كيس مختلف داخل كيس القمامة لمنع انتشار العدوى من خلالها.





وشددت، على ضرورة أن نكتب على القمامة انها خاصة بمصاب كورونا، بما يساعد جامعي القمامة في عملية الفرز، لافتة إلى أن المخلفات العادية يتم تجميعها في محطة وسيطة لجمع القمامة ومنه لمصنع إعادة التدوير، ومنه لأماكن الدفن الآلى، بينما مخلفات المصاب بكورونا يتم دفنها بخلية منفصله عمقها 5 متر مبطنة بالجير الحي، ويتم الردم عليها بالحجر الحي دون انتقالها للمحطة الوسيطة ومصنع إعادة التدوير.

ونوهت، بأن هناك 3 اتجاهات للتعامل مع المخلفات في ظل أزمة كورونا ووجود مخلفات خاصة بمصابي كورونا، تتمثل في توعية عمال النظافة وتوفير مهمات وقاية لهم، وتم توفير مهمات وقاية كاملة لـ 4 محافظات، مع التنسيق مع بعض الوزارات والمحليات حول الخطوات المطلوبة، مع العمل على إيجاد نظام الكتروني لرصد المخلفات وكيفية التعامل معها.





- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى أمس.





- ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.





- تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





- المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





- ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.



