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وزارة الصحة تسجل 5 وفيات في الدمام بسبب كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 5 وفيات إثر فيروس كورونا بالدمام؛ ليصبح إجمالي الوفيات بها 27 وفاة، كما سجلت اليوم 149 إصابة. إضافة إلى تعافي 86 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في المملكة، فيما تم تسجيل 1175 حالة تعافٍ جديدة.

ومع ارتفاع الإصابات لمحت الممكلة إلى عودة الحياة إلى الإجراءات المشددة في أغلب المناطق من جديد مع استمرار زيادة الإصابات.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 98869، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1175، ما يرفع الإجمالي 71791.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 676 حالة، بعد تسجيل 34 حالة.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في العالم إلى 6742092، في مختلف أنحاء العالم، حتى الساعة السابعة ودقيقة واحدة اليوم، حسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تي.سي"، طبقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبيرغ" للانباء، وقالت الوكالة اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 395011 .

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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