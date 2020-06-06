الأقصر تؤكد تأجيل أقساط 270 مليون جنيه لمقترضين من مشروعك



وأضافت أنه قد تم التواصل تليفونيًا مع جميع عملاء مشروعك من خلال المقرات المتواجدة بالمراكز والمدن على مستوى محافظة الأقصر، كما قامت البنوك ايضًا بإعلام العملاء.



يأتي ذلك في أطار توجيهات الدولة فيما يخص الحد من الآثار السلبية المترتبة على فيروس كورونا المستجد ودعم كافة القطاعات الاقتصادية بما في ذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن تلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي.



يذكر أن برنامج مشروعك بالأقصر قد ساهم في تمويل اكثر من ٢٧٥٠مشروع ما بين تجارى وصناعي وزراعي وخدمي بقيمة ٢٧٠مليون جنيه، كما تم توفير اكثر من ٨٥٠٠ فرص عمل في المحافظة.



وعلى جانب آخر تواصل سلطات محافظة الأقصر، تعقيم وتطهير المناطق الحيوية والمؤسسات التي يتردد عليها المواطنين، بالإضافة إلى متابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بارتداء المواطنين المترددين على الأماكن الحكومية والخدمية والأسواق للكمامات الواقية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.





وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.



ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.



أكدت مرفت سيد مدير برنامج مشروعك بمحافظة الأقصر، تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للمستفيدين من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك".وقالت مدير برنامج مشروعك بالأقصر، إنه بناء على الكتاب الدوري الصادر برقم 92 لسنة 2020، تقرر تأجيل الاستحقاقات الائتمانية وجميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية، بحيث يتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر.وأكدت مدير مشروعك بالأقصر، أن جميع البنوك ملتزمة بعدم فرض أية عوائد أو عمولات تأخير على التأجيل، على أن تطبق هذه الإجراءات على جميع عملاء مشروعك، وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة مشروعك تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر.