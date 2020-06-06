شاهد ..صورة نادرة لمحمد لطفي مع أبطال الملاكمة

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يحرص الفنان محمد لطفى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر محمد لطفى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة قديمة له مع مجموعة من أبطال الملاكمة، مرفقة الصورة بتعليق "منتخب مصر للملاكمة رومانيا عام ١٩٨٦ عميد توفيق مظهر مصطفي القليني جلال الجندي محمد لطفي".





يذكر أن محمد لطفى خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "النهاية"، وهو فكرته تدور في إطارالخيال العلمى إذ تدورأحداثه فى 2121 أى بعد 100 سنة من الآن، ويشارك فى بطولته إلى جانب يوسف الشريف كلاً من عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخرمن الفنانين.



ومن ناحية أخرى يشارك محمد لطفى في فيلم "العنكبوت"، للنجم أحمد السقا ومنى زكى، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.



فيلم "العنكبوت":



من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.