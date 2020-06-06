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محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)

السبت 06/يونيو/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة رشيد الجديدة يرافقه قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين والتى جاءت خلال مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية وتأكيده على أهمية تطوير المدينة كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية بالإضافة إلى موقعها المتميز الذى يؤهلها لأن تتبوأ مكانتها اللائقة بها.

وقام المحافظ والوزير بتفقد منطقة الشاطيء بالمنطقة المخصصة بالمدينة الجديدة وكذا منطقة البوغاز، وأكد المحافظ على أهمية مدينة رشيد الجديدة الجاري تنفيذها على غرار مدينة العلمين الجديدة، تعد من المشروعات التي سوف تحدث نقلة نوعية، وسيتم تأسيسها بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة البحيرة لتسير مع مخطط تطوير مدينة رشيد التراثية كمدينة سياحية من خلال تحويلها إلى متحف مفتوح، والإرتقاء بالمناطق العشوائية بها، وتنمية المناطق الأثرية، وتنمية مسار كورنيش رشيد ليتكامل مع التنمية الشاملة بالمدينة.

وتشمل الأعمال تنمية منطقة البوغاز، ومنطقة ساحل البحر التي تصلح للإستغلال السياحي والترفيهي وتتميز بوجود ظهير عمراني قوي لخدمتها، لتصبح مدينة رشيد الجديدة توسع عمراني جديد يضيف للمنطقة، ويجذب الإستثمارات، وجاري حاليًا تنفيذ المرافق الخاصة بالمرحلة العاجلة، بالإضافة إلى المخطط الإستراتيجي العام لمدينة رشيد الجديدة.

ومن جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار على سرعة البدء فى أعمال الكورنيش على شاطيء المدينة الجديد على غرار مدينتي العلمين والمنصورة الجديدة، وبحث ودارسة مقترح بإنشاء كوبرى لربط البحيرة وكفر الشيخ بمنطقة البوغاز.

جدير بالذكر أن مدينة رشيد الجديدة تقع في موقع متميز يمتد من بداية مصب فرع النيل برشيد وتمتد غربًا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتميز المدينة بواجهتها الشاطئية بطول ١٠ كم تقريبًا، وتبعد عن الطريق الدولي الساحلي حوالي ٥ كيلو متر.

والمدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية مع تحديد حصة محافظة البحيرة من العائد للمحافظة لتطوير مدينة رشيد التراثية وفقًا لبروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على غرار ما حدث فى مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.

حيث يبلغ إجمالي مساحتها ٣١٨٥ فدان وهى مقسمة إلي ثلاث مراحل تضم المرحلة الأولى للتخطيط ٢٨٥ فدان، مقرر الإنتهاء منها خلال عامين وتشمل المرحلة الأولى المنطقة العاجلة للإسكان على مساحة ٦١.٥ فدان وتضم ١٨٩٦ وحدة سكنية ومقرر الإنتهاء منها خلال عام، إلى جانب تنفيذ مشروع “بشاير الخير ٤” على مساحة ٤٧ فدانًا لعدد ٤٦٢٩ وحدة بإجمالى ٣٣ عمارة سكنية.

كما ستضم المدينة محطة للكهرباء على مساحة ١٥ فدانًا، ومحطة للصرف الصحي على مساحة ١٠٠ فدان ومناطق خدمية وتجارية وإدارية ومدارس على ٥٠ فدانًا ومناطق ترفيهية على ٢٥ فدانًا بالإضافة إلي شبكة الطرق.
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)
محافظ البحيرة ووزير الإسكان يتفقدان موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة (صور)

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