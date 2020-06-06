أسعار"البترول" تصل إلى 42 دولار للبرميل .. والدول المنتجة تبحث مواصلة تخفيض الإنتاج

تجتمع أوبك وحلفاء تتقدمهم روسيا يوم السبت للاتفاق على تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط وحث دول أخرى مثل العراق ونيجيريا على زيادة الالتزام بالتخفيضات القائمة.

وقال وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية تيميبري سيلفا إنه يتوقع الاتفاق على تمديد الخفض، وهو أمر يلقى دعما من السعودية وروسيا، خلال المؤتمر الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وذلك على الرغم من ”تحفظات دولة عضو أو اثنتين“ دون أن يحدد أسماء.

كانت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات بواقع 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو أيار ويونيو حزيران لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول.

وقالت مصادر بأوبك+ إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو وإن ذكرت أن الرياض تحبذ تمديد العمل بالتخفيضات حتى نهاية أغسطس بل وحتى ديسمبر..

وارتفع خام القياس برنت بما يقرب من ستة في المئة يوم الجمعة ليجري تداوله بأكثر من 42 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر. وكان السعر قد انخفض دون 20 دولارا للبرميل في أبريل نيسان.

وقال سيلفا ”من المتوقع صدور إعلان رسمي بتمديد قرار 12 أبريل. تحفظات دولة عضو أو اثنتين لن تؤثر“.

وقالت مصادر بأوبك إن تمديد التخفيضات مرهون بالامتثال لأنه يتعين على الدول التي أنتجت أكثر من حصتها في مايو أيار ويونيو حزيران تعويض ذلك بخفض أكبر خلال الأشهر المقبلة

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وقالت مصادر بأوبك إن العراق وافق على تخفيضات إضافية. وكان العراق من أقل الأعضاء امتثالا للاتفاق في مايو .