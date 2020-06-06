توقف الإنشاءات بكفرالشيخ بسبب كورونا: لا نريد فقدان أحد زملاؤنا (صور)

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"نستطيع أن نسترد العمل كما بدأناه، لكن لا نستطيع أن نسترد زميل فقدناه ".. هذا هو الشعار التي رفعته إحدى الشركات الهندسية المنفذة لأحد الأبراج السكنية العملاقة بمدينة كفرالشيخ، حيث أوقفت العمل وأخلت الموقع من العمال والمهندسين والمشرفين، بسبب تخوفها من إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك حتي يتم إكتمال غرفة التعقيم التي تنشئها لكي يمر بها جميع العاملين قبل دخولهم الموقع.



ورصدت "الفجر " توقف أغلب الإنشاءات بمحافظة كفرالشيخ في تلك الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولا سيما في المناطق الجديدة والتي كانت تشهد حركة كبيرة في حركة البناء واكتظاظا في العاملين الذين يتوافدون لإتمام عمليات الإنشاءات، حيث بدت المواقع جميعها خالية من العاملين وتوقف العمل بشكل كامل.



ولم يتضرر القطاع الخاص فقط بالأزمة، بل امتد أيضا إلي القطاع الحكومي ولاسيما مشروعات الإسكان الإجتماعي الذي كان يجري العمل بها علي قدم وساق فقط توقف العمل بها أيضا.



وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، خلال تصريح خاص ل "الفجر" أن جميع الإنشاءات الحكومية قد توقفت نهائيا بسبب أزمة فيروس كورونا ماعدا المشروعات القومية الخدمية العاجلة، فضلا عن التوقف عن إصدار تراخيص البناء للمواطنين، وأنه من المحتمل أن يتم اتخاذ قرار الأسبوع المقبل بالسماح لمن أخذوا تراخيص بناء باستكمال أعمالهم، وعلى من يريد إصدار تراخيص جديدة الإنتظار هذه الفترة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.



وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.



ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.