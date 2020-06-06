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عاجل..إصابة المطرب أمير يوسف بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 04:30 م
امير يوسف
امير يوسف
مي مرسي
أصيب المطرب أمير يوسف بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "يوسف" من خلال هذا المنشور قائلا "عملت إشاعة مقطعية والدكتور قالي عندي كورونا.. الحمد لله على كل شيء.. بس أمانة ادعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت.. وفي المستشفى قالي اعزل نفسي في البيت وأنا خايف من القاعدة لوحدي حقيقي خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات".

وتابع أمير يوسف مبينا أعراض إصابته بفيروس كورونا "أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح.. جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات.. ودلوقتي دايخ بحاول اطمن نفسي واهديها.. بس حقيقي تعبان ومش عارف هيحصل ايه ادعولي بالله عليكم".

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