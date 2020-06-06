مدرب تونس يكشف موقف النقاز من الانضمام لمعسكر نسور قرطاج

كشف المنذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس موقف حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق من الانضمام لقائمة نسور قرطاج في الفترة المقبلة.





وكان حمدي النقاز قد رحل عن صفوف نادي الزمالك في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعد الأزمة الكبرى مع إدارة القلعة البيضاء.





وتواصل مدرب منتخب تونس مع حمدي النقاز من أجل ضمه في المعسكر المقبل للمنتخب، وأكد بأنه يثق باللاعب وبإمكانياته الكبيرة.

وأشار المنذر الكبير بأن حمدي النقاز يعد من أبرز اللاعبين في منتخب تونس خلال السنوات الماضية.



