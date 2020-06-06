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عالمياً.. الإمارات تكافح كورونا بأجهزة قيمتها 10 ملايين دولار

السبت 06/يونيو/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تبرعها إلى منظمة الصحة العالمية بمجموعات أدوات اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بقيمة 10 ملايين دولار تكفي لفحص 500 ألف شخص.

ويأتي التبرع بمجموعات اختبار الكشف عن فيروس كورونا؛ دعماً للجهود الدولية الرامية إلى احتواء تفشيه في ظل نقص مستلزمات الفحص والاختبار بالعديد من الدول.

وقدمت الإمارات في إطار استجابتها لأزمة كورونا حتى الآن ما يزيد على 714 طناً من المساعدات الطبية إلى 63 دولة كانت في أمس الحاجة إليها.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,885 مليون إصابة، بينهم أكثر من 399 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,375 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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