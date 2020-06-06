عالمياً.. الإمارات تكافح كورونا بأجهزة قيمتها 10 ملايين دولار





أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تبرعها إلى منظمة الصحة العالمية بمجموعات أدوات اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بقيمة 10 ملايين دولار تكفي لفحص 500 ألف شخص.





ويأتي التبرع بمجموعات اختبار الكشف عن فيروس كورونا؛ دعماً للجهود الدولية الرامية إلى احتواء تفشيه في ظل نقص مستلزمات الفحص والاختبار بالعديد من الدول.





وقدمت الإمارات في إطار استجابتها لأزمة كورونا حتى الآن ما يزيد على 714 طناً من المساعدات الطبية إلى 63 دولة كانت في أمس الحاجة إليها.



