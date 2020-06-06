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ليفربول يصرف النظر عن فيرنر بعد اقترابه من تشيلسي

السبت 06/يونيو/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الألماني تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني أصبح على أعتاب الإنضمام إلى صفوف تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد أن صرف ليفربول النظر عن التعاقد مع النجم الألماني.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن ليفربول كان المرشح الأول للتعاقد مع فيرنر ولكن النادي الإنجليزي لن يتمكن من دفع الشرط الجزائي في عقد النجم الألماني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول اتصل بفيرنر وأبلغه عدم قدرة الحمر على دفع الشرط الجزائي في عقده والذي تبلغ قيمته 60 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت توصل تشيلسي لإتفاق مع فيرنر وأنه لم يتبقى سوى بعض التفاصيل الصغيرة، حيث من المتوقع أن يعلن البلوز رسميًا ضم النجم الألماني في الأيام المقبلة.

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ليفربول فيرنر تشيلسي الصفوف الإنتقالات الصيفية

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