أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه عام

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قررت محكمة جنح الدقي بالحكم على الفنان أحمد الفيشاوي بالسجن لمدة عام بسبب امتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا،وقام "الفيشاوي" بتجاهل الحكم بصورة له وهو بدون ملابس عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "الفيشاوي" تعليقا على الصور قائلا "كلما قل رد فعلك على الأشخاص السلبيين كلما أصبحت حياتك أكثر سلاما".





يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي قد حكم عليه بالسجن لمدة عام، وذلك بسبب امتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا معللا ذلك بأن والدتها تمنعه من أن يراها وأخذتها لإنجلترا بعيد عنه ولم تقدم محامية "الفيشاوي" أوراق تثبت حالتهم الصحية التي كانت مبرر عدم حضورهم الجلسة