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كايلي جينر تتربع على عرش قائمة مجلة "فوربس" لأعلى المشاهير أجرا

السبت 06/يونيو/2020 - 04:20 م
كايلي جينر
كايلي جينر
تربعت كايلي جينر، أمس الجمعة الموافق 5/6/2020، على عرش قائمة مجلة "فوربس" السنوية لأعلى المشاهير أجرًا، لكن نجوم الرياضة بمن فيهم روجر فيدرر وليونيل ميسي هيمنوا على المراكز العشرة الأولى، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقدرت مجلة "فوربس" أن نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر ربحت 590 مليون دولار في الـ12 شهر الماضية، معظمها من بيع حصة قدرها 51% في خط "كايلي كوزميتكس" لمستحضرات التجميل إلى "كوتي" في عام 2019.

وتصدرت كايلي جينر، البالغة من العمر 22 عامًا وهي أخت غير شقيقة لكيم كارداشيان عناوين الصحف قبل نحو أسبوع، عندما قالت: مجلة "فوربس" إنها بعد مراجعة بيانات صفقة "كوتي" لم تعد تعتقد أنها مليارديرة كما أعلنت قبل نحو عام.

وردت كايلي جينر قائلة إن تقدير مجلة "فوربس" الأصلي استند إلى "عدد من البيانات غير الدقيقة والافتراضات غير المثبتة".

وجاء كاني وست، زوج كارداشيان، في المرتبة الثانية بنحو 170 مليون دولار، معظمها من صفقته مع "أديداس" بشأن علامته للأحذية الرياضية "يزي"، بالإضافة إلى أنه هو الموسيقي الأعلى ربحًا يليه ألتون جون الذي جمع معظم أرباحه المقدرة بنحو 81 مليون دولار من جولة وداع غنائية طويلة.

وقالت "فوربس" إن المائة شخصية الأعلى أجرًا ربحت مُجتمعة 6.1 مليار دولار قبل حساب الضرائب والرسوم، بانخفاض بلغ نحو 200 مليون دولار عن عام 2019، بعد أن أغلقت جائحة "فيروس كورونا" الملاعب والساحات الرياضية.

وجاء بطل التنس السويسري فيدرر في المركز الثالث بنحو 106.3 مليون دولار، معظمها من صفقات مع شركات مثل شركة ملابس اليابانية "يونيكلو" وصانع الساعات السويسري "رولكس"، وجاء في المرتبة الرابعة والخامسة نجما كرة القدم كريستيانو رونالدو وميسي على الترتيب.

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