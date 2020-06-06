الصحة اللبنانية تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 1320 حالة.





وقالت وزارة الصحة: إنه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات عند 29 حالة"، لافتة إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد بلغ 768 حالة.



