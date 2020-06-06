منع ريم البارودي من الظهور لهذا السبب!

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قرر المجلس الأعلى للإعلام منع عدد من الفنانين وذلك بعد النظر إلى القوانين الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام، وقانون تنظيم نقابة الإعلامييين.



حيث اصدر المجلس اليوم قرار بمنع الفنانة ريم البارودي، من الظهور على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروئة والإليكترونية لمدة عام وذلك إلى أن يتم تقنين وضعها في النقابة بالقيد في جداول العاملين.



وجاء هذا القرار بعد دعوى بمجلس الدولة للقضاء الإداري برقم 9921 لسنة 74 والذي صدر بجلسة 22 مارس 2020، وقامو أيضا بالإستناد إلى تقرير لجنة الرصد لمن يقدم برامج طبية وهم غير مؤهلين لذلك.