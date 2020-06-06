الدبلوماسي الروسي: مرجح تزايد أنشطة الناتو مع تراجع أزمة فيروس كورونا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، اليوم السبت، بأنه من المرجح أن تزداد أنشطة حلف شمال الأطلسي - الناتو - مع تلاشي الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.





وقال "جروشكو": "النشاط لا يزال مرتفعًا، وبينما يتم التغلب على الوباء فمن المرجح أن يزداد."، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وبحسب الدبلوماسي، فإن التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي لا تتوقف أبدًا وأن الحلف نشط بشكل خاص في منطقة البلطيق وفي البحر الأسود. وأضاف، أن السفن الأمريكية دخلت مؤخرًا بحر بارنتس.





في وقت سابق من الأسبوع، أعلن الناتو عن تمرينه السنوي لعمليات البلطيق (BALTOPS)، وهو تدريبات حرب ضخمة قبالة الساحل الروسي تشمل 19 من القوات البحرية المختلفة.





وستجرى التدريبات في الفترة من 7 يونيو إلى 16 يونيو وستشمل 29 وحدة بحرية و 29 طائرة و 3000 فرد من 17 دولة عضو في الناتو ودولتين شريكتين.