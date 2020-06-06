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دي ليخت يحسم مستقبله مع يوفنتوس

السبت 06/يونيو/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي رد على الشكوك المتعلقة بمستقبله مع السيدة العجوز في الفترة المقبلة.

وأكدت بعض التقارير الصحفية في الفترة الماضية أن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم الهولندي البالغ من العمر 20 عامًا.

وقال دي ليخت في تصريحات صحفية:"أنا سعيد جداً في يوفنتوس. أثناء التوقف، تم تداول بعض الشائعات عن مستقبلي".

واختتم دي ليخت تصريحاته قائلاً:"أنا أعمل هنا بكل جد وأشعر بالسعادة كل يوم في اليوفي".

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