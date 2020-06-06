البحرين تسجل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبلغت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، عن 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد وزارة الصحة البحرينية، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 9020، بعد تسجيل 435 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى أنها أجرت 359379 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وكشفت الصحة البحرينية، أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 5181، بينها 13 حالة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 5168 بالمستقرة، وسجلت البلاد 23 حالة وفاة بالمرض.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة البحرينية، حالة وفاة واحدة تعود لوافد يبلغ من العمر 37 عاما، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان مصابا بفيروس كورونا.

وكشفت وزارة الصحة البحرينية، أن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق المختص، هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية، إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 12168.

وفي وقت ساق، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل 516 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البحرينة في بيان: إنه "تم تسجيل 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 11804، وتسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 19 حالة"، لافتة إلى تعافي 387 حالة إضافية؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة إلى 7070 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.