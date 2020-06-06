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من الذاكرة.. فيلم طروادة Troy المأخوذ من الإلياذة والأساطير الإغريقية الشهيرة

السبت 06/يونيو/2020 - 03:48 م
طروادة Troy
طروادة Troy
طروادة Troy، هناك العديد من الروايات الأسطورية التي لطالما يتداولها التاريخ عبر صفحاته، لتلقى اهتمامًا كبيرًا يدفع كبار المخرجين والمنتجين إلى تحويلها إلى أعمال سينمائية ودرامية تجوب العالم بأكمله، وتحمل بين طياتها قيمة إنسانية، ينقلها الفن بانتشاره الذي لا حدود له.

فيلم طروادة Troy

أنتج الفيلم الأمريكي طروادة Troy في عام 2004 ليحكي لنا الملحمة الخالدة المذكورة بالإلياذة، والتي تحكي لنا قصة حروب وحصار "طروادة" ويعيد لنا الأساطير الإغريقية القديمة.

المشاركون في طروادة Troy

شارك في فيلم طروادة Troy عدد كبير من نجوم السينما العالمية وعلى رأسهم براد بيت الذي قام ببطولة الفيلم مجسدًا شخصية "آخيل"، إضافة إلى النجم إيريك بانا الذي قدم ببراعة دور "هكتور"، إلى جانب مجموعة كبيرة من عمالقة الفن أبرزهم أورلاندو بلوم، شون بينو بيتر أوتول.

أحداث طروادة Troy

وبدأت أحداث فيلم طروادة Troy بحرب سريعة ومواجهة بين جيش "أجاممنون" وجيش "ثيساليا"، ويأتي برادبيت في شخصية "أخيل" ويقضى على أقوى مقاتلي ثيساليا وبذلك تستلم "ثيساليا" دون حرب.

اشتعال الحرب في طروادة Troy

عقد هكتور أمير طروادة وأخوه الأمير باريس في أسبرطة معاهدة سلام مع ملك أسبرطة "مينلاوس"، خلال أحداث طروادة Troy وفي طريق العودة يخبر باريس أخوه هكتور بأنه قام بتهريب هيلين زوجة مينلاوس معه وخبأها في سفينتهم ما يغضب هكتور من باريس لتصرفه المتهور.

تهريب زوجة مينلاوس خلال طروادة Troy

اشتعلت أحداث فيلم طروادة Troy  بعدما استسلم هيكتور في نهاية الأمر لفعلة أخيه المتهور، وأمر بعودة السفينة إلى بلدتهم طروادة، وبعد علم مينلاوس بهرب زوجته مع باريس ذهب إلى أخيه أجاممنون ليعرض عليه إعلان الحرب على طروادة لمحو العار الذي لحق به، يوافق أجاممنون على الفور فقد كان يرى أن إستيلاءه على طرواده ستجعل له السيطرة البحرية الكاملة على بحر إيجه.

أسباب حرب طروادة Troy

قرر أوديسيوس ملك إيثاكا بناءاً على أوامر أجاممنون محاولة إقناع أخيل خلال أحداث طروادة Troy بالانضمام إلى الحرب التي سيخوضها جيش أجاممنون ضد طروادة المكون من 50 ألف جندي سيتم نقلهم بألف سفينة.

خوض الحرب في طروادة Troy

رفض أخيل في بادئ الأمر خوض الحرب لكراهيته الشديدة لأجاممنون، ولكن يخبره أوديسيوس بأن هذه الحرب لن ينساها العالم لآلاف السنين فهي فرصة ذهبية ليُخلد أخيل أسمه في التاريخ، مع مرور فيلم طروادة Troy يذهب أخيل إلى أمه ثيتيس التي تخبره بأن عليه الانضمام لهذه الحرب بالرغم من تأكدها أنه لن يعود حياً ولكن هي فرصته ليذكر أسمه عبر العصور.

أخيل يقهر خلال حرب طروادة Troy

استقبل ملك طرواده "بريام" في فيلم طروادة Troy أبناءه هكتور وباريس ويرحب بهيلين ويقرر عدم إرسالها إلى زوجها حتى لايتبعها ابنه باريس ويقتله مينلاوس ويفضل نتيجة هذا القرار خوض حرب شرسه مع جيش اجاممنون، يصل الجيش اليوناني بعد فترة وجيزة إلى قرب شاطئ طروادة ويتم احتلال الشاطئ بفضل تفوق أخيل وقواته من المرميديون.

اقتحام معبد أبوللو في طروادة Troy

واقتحم أخيل في نهاية طروادة Troy معبد أبوللو وقتل الكهنة وعند وصول هكتور وفرسانه إلى المعبد يحاول أخيل تجنب قتاله ويتركه ليعود إلى المدينة مع من تبقى من فرسانه، لينتهي على مشاهد حزينة ومأساوية محققًا نجاحًا كبيرًا.

إيرادات وجوائز طروادة Troy

حصد فيلم طروادة Troy العديد من الجوائز الكبيرة والتي بلغت 3 جوائز إلى جانب نيله 18 ترشيحًا، بعدما بلغت إيراداته 497.378.256 مليون دولار في حين بلغت تكاليف إنتاجه 180.000.000 مليون دولار أمريكي.

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