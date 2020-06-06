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بلماضي يكشف حقيقة رغبته في ضم نجل زيدان لمنتخب الجزائر

السبت 06/يونيو/2020 - 03:52 م
لوكا زيدان
لوكا زيدان
ريهام عبد المحسن
نفى جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري حقيقة الأنباء التي تم تداولها بشأن إتصاله مع لوكا زيدان حارس مرمى ريال مدريد المعار إلى راسينج سانتاندير ونجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني الحالي من أجل تمثيل منتخب الجزائر.

وقال بلماضي في تصريحات صحفية: "لربما تم الاتصال به من طرف أشخاص منتحلين اسمي، بالنسبة لي لم يسبق لي أن تحدثت مع لوكا زيدان لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولن أغير طريقة عملي اليوم فيما يخص معالجة ملف أي لاعب مهم للمنتخب الوطني".

وأضاف:"لذلك أنا أفند هذه الأخبار الرائجة وأغتنم الفرصة من أجل أن أقول الأمر ذاته بخصوص التواصل مع الحارس لوكا زيدان".

واختتم بلماضي تصريحاته قائلاً:"رغم أنني لم أشأ الرد في وقتها ولن أرد مستقبلاً على هذا الكذب والافتراء ما دامت المعلومة لم تأتِ على لسان المعني بالأمر".



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