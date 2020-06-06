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نجم الزمالك السابق يقترب من الدوري التركي

السبت 06/يونيو/2020 - 03:41 م
خالد بوطيب
خالد بوطيب
علاء خليف

اقترب مهاجم الزمالك السابق خالد بوطيب نجم منتخب المغرب من العودة للملاعب مجددًا، بعد غيابه طوال الفترة الماضية، بسبب إصابته في الركبة والتي أبعدته عن مباريات الفريق الأبيض قبل فسخ تعاقده معه.

 

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن خالد بوطيب تعافي تمامًا من الإصابة القوية في الركبة والتي أجبرته على إجراء عملية جراحية خلال شهر يناير الماضي، وبدأ في خوض التدريبات البدنية الفردية بمنزله بفرنسا استعدادًا للعودة للملاعب من جديد.

 

وأشارت الصحيفة المغربية أن "بوطيب" والغير مرتبط بأي تعاقد حاليًا بعدما فسخ الزمالك عقده معه قبل عدة شهور، يستعد للعودة للملاعب مجددًا في الموسم المقبل، مؤكدة أن واجهته المقبلة قد تكون نحو الدوري التركي والذي سبق ولعب به موسمين مع مالاطيا سبور.

 

كما كشفت الصحيفة عن تلقي "بوطيب" عروض اخري من أندية سعودية وقطرية للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكان النادي الزمالك قرر فسخ التعاقد مع خالد بوطيب بشكل رسمي، وذلك بعد رفض اللاعب الخضوع لفحوصات طبية في النادي بعد إصابته، لينتهي العلاقة رسميًا بين اللاعب والقلعة البيضاء، وسيبدأ دراسة العروض المقدمة له لاختيار أفضلها للعب له بالموسم الجديد.

 

وخاض "بوطيب" 24 مباراة مع الزمالك سجل خلالها 5 أهداف فقط، وعانى من تراجع مستواه وتكرار إصاباته مع الفريق الأبيض، مما أبعده عن العديد من مباريات الفريق الأبيض، قبل فسخ التعاقد معه دون أن يترك أي بصمة مع الفريق.

 

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رياضة خالد بوطيب الدوري التركي الاخبار الرياضية الإنتقالات الصيفية اخبار الرياضة

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