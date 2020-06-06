كل ما تريد معرفته عن حريق أمازون بريدلاندز الهائل بولاية كاليفورنيا الأمريكية

شب حريق بمستودع أمازون بريلاند الواقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت الموافق الـ6 من يونيو 2020 وأدى إلى خسائر كبيرة، حيث تآكلت أجزاء كبيرة وأقسام كاملة منه.





حريق أمازون





وأبرمت النيران في مستودع أمازون في وقت مبكر من اليوم وتحديدًا في تمام الـ5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لولاية كاليفورنيا الأمريكية، لتسارع قوات ورجال الإطفاء للسيطرة على الحريق الكبير.





مكافحة حريق أمازون





وتعاونت أكثر من مجموعة مكافحة الحرائق بكافة أنحاء الولاية في محاولة إخماد الحريق والسيطرة عليه، في ظل اشتعال نيران كثيفة بمستودع أمازون ما استدعى خروج المتحدث الرسمي للمدينة كارل بيكر لتوضيح ما تم بالحريق.





خسائر حريق أمازون





وأوضح كارل بيكر متحدث ولاية بريدلاندز، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات ولم تصب أية أماكن على مقربة من أمازون بسوء إضافة إلى إجلاء أكثر من 100 موظف من موقع الحادث، إلى جانب اشتعال النيران في سيارات شحن كانت بالخارج.





انهيار مستودع أمازون





وقال بيكر إن حريق أمازون أدى إلى انهيار الجزء الخلفي للمستودع نتيجة لانفجاره الشديد، إلا أن تدخل قوات مكافحة الحرائق تمكنت من السيطرة على الحريق في غضون 15 دقيقة، دون وقوع خسائر بشرية.





سعادة أمازون





وأعربت أمازون عن سعادتها لعدم وقوع إصابات بين عامليها، موجهةً شكرها لرجال الإطفاء على مجهودهم الكبير في إخماد الحريق ومنع وقوع أية إصابات، برغم تأكيد أحد العاملين على عدم اتباع الشركة أية إجراءات لسلامة العاملين.



