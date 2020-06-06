إنقاذ 7 أشخاص من حريق سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط"

أنقذ رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، 7 ركاب من الحريق بعد إاندلاع النيران في السيارة فور انقلابها على طريق "بورسعيد - دمياط".





وتلقى اللواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة واحتراقها أمام مطار بورسعيد، وعلي الفور توجه رجال الإطفاء برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس القسم، وتنفيذا لتعليمات العميد وسام ملاك، مدير إدارة الحماية المدنية.





وقامت قوات الحماية المدنية، بإخماد حريق السيارة رقم "4635 ط ع ص"، وإنقاذ الركاب بعد إصابتهم إثر الحريق، وتم نقلهم للمستشفيات عن طريق سيارات الإسعاف.





وتلقى الدكتور أحمد أبو هاشم، وكطل وزارة الصحة ببورسعيد، إشارة من مستشفى السلام بورسعيد، بوصول 5 مصابين نتيجة انفجار سيارة بيجو 7 راكب طريق دمياط أمام مطار الجميل، كما وصل مستشفي الزهور مصابين آخرين.





وأكد مصدر طبي، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، واصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم، حيث تم استقبال كلا من: محمد عبد النبي ربيع - 24سنه، وليد رمضان رزق 25سنه، وليد رجب عبد العظيم 31 سنه، محمد رمضان رزق 21 سنه، ابراهيم نعمان محمد 58 سنه، بمستسفي السلام بورسعيد.





واستقبلت مستشفى الزهور مجدى محمد على سليمان 50 سنه، محمود نادى رزق 40 سنه، وجميع المصابين من محافظة بنى سويف، ويتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج لهم الآن داخل المستشفيات.





تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة العامة للوقوف علي ملابسات الحادث.



