محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير الموقف القديم

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، برفع الإشغالات كافة بالموقف، ومخلفات التطوير، لتحقيق السيولة المرورية لأصحاب المركبات، وإزالة الإعلانات المخالفة بالطريق الموازي لإدارة المرور بالعاصمة.





وتفقد المحافظ يرافقه عمرو البشبيشي، نائبه، اليوم السبت، الموقف القديم بشرق العاصمة، لمتابعة أعمال التطوير، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء حاتم فايد، مدير مشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور.





وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس المركز والمدينة، بمتابعة أعمال تطوير الموقف القديم، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال، لتخفيف الإزدحام، وتحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين بدائرة المحافظة، فضلًا عن إستكمال أعمال المحال المعدة والمخصصة للباعة بالموقف.





كما كلف محافظ كفرالشيخ، بإنشاء حديقة عامة بجوار الموقف الجديد بدايةً من المسجد الملحق بالموقف حتي ميدان الملك عبدالله، وذلك لتقديم خدمة مجتمعية ترفيهية وجمالية لأهالي المحافظة.





المحافظ كلف أيضًا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات، وفرض عقوبات حيال المخالفين لتلك القرارات، فضلًا عن تكثيف حملات التطهير والتعقيم بكافة المنشآت، والمواقف، والميادين العامة، والشوارع الرئيسية والفرعية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والحد من انتشاره.



