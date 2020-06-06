Advertisements

لمجابهة "فيروس كورونا".. الصحة العالمية توصي بارتداء "الكمامة" وهذا النوع الأفضل

السبت 06/يونيو/2020 - 03:14 م
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
أصدرت منظمة الصحة العالمية، في الأونة الأخيرة، توصية مهمة بشأن ارتداء تلك الكمامات الطبية والنوع الأفضل منها، وذلك لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشرت منظمة الصحة العالمية، تحديثا لإرشاداتها شمل توصية للحكومات بمطالبة الناس بارتداء كمامات الوجه، المصنوعة من القماش في الأماكن العامة، للمساعدة في الحد من انتشار وباء (كوفيد-19).

وشددت المنظمة في التوجيهات الجديدة المدعومة بنتائج دراسات أجريت خلال الأسابيع الأخيرة على أن كمامات الوجه، ما هي إلا واحدة من مجموعة من الأدوات التي تقلل خطر انتشار الفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة في إفادة صحفية "الكمامات وحدها لن تحميكم من كوفيد-19".

وقالت ماريا فان كيركوف الخبيرة بالمنظمة في مقابلة مع رويترز "ننصح الحكومات بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات، ونقصد بالتحديد كمامات القماش، أي الكمامات غير الطبية".

وأضافت كيركوف: "توصلنا إلى نتائج أبحاث جديدة، لدينا الآن أدلة تفيد بأنه في حال تنفيذ ذلك بالشكل الملائم فإنها (الكمامات) يمكن أن تشكل حاجزا، أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يحمل العدوى".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في السابق إنه لا يوجد دليل يدعم أو يدحض استخدام الأصحاء للكمامة، وكانت توصي دومًا بقصر استخدامها على الأشخاص المصابين ومن يقدمون لهم الرعاية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كورونا كمامة قماش فيروس كورونا الكمامة الكمامات الصحة العالمية الصحة ارتداء الكمامة

أخبار تهمك

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يخرج عن صمته ويطالب بتحديد موقفه النهائي

منذ ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 12 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يوجه صدمة لنجم الأهلي المعار

منذ 42 دقيقة

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يتعرض لحادث سير (صورة)

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول دولة عربية تعلق على مبادرة مصر لحل أزمة ليبيا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل من "التعليم" بشأن نتيجة أولى وثانية ثانوي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

موضوعات متعلقة

الصحة العراقية تعلن اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة بـ كورونا

"الصحة العالمية" تكشف مدي فعالية الكمامات في محاربة فيروس كورونا

للوقاية من كورونا.. كيف تختار الكمامة المناسبة لك؟

رئيس "المستلزمات الطبية": ننتج 750 ألف كمامة يوميا

برلماني: إصابة نائبة بكورونا لن يؤثر على دور المجلس (فيديو)

بعد فرضها إجباريا.. الدولة توفر الكمامات للمواطنين لمجابهة كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:42 م

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

09:30 ص

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:18 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين