وزيرة الصحة توقف موكبها وتقدم نصائح لمواطني الإسكندرية (صور)

حرصت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، على الوقوف مع عدد من المواطنين، أثناء تفقدها لمستشفيات محافظة الإسكندرية، والتي تقدم الخدمة لمصابي كورونا.





واستمعت الوزيرة خلال جولتها بالمستشفيات إلى المرضى المتواجدين وأسرهم، وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، كما اطمئنت على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم.





ووجهت زايد الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، فيما حرصت الأطقم الطبية على التقاط صورا تذكارية مع الوزيرة، معربين عن سعادتهم بزياراتها الميدانية للاطمئنان عليهم ودعمها الدائم لهم.





كما حرصت الوزيرة على وقف موكبها، بمحيط مستشفى أبي قير ومستشفى جمال عبد الناصر، وكورنيش الإسكندرية، وذلك لتقديم الإرشادات اللأزمة لهم للوقاية من فيروس كورونا.





ووجهت الوزيرة رسالة لكل المصريين خلال لقائها بالمواطنين على كورنيش الإسكندرية، مطالبة بعدم التوقف على ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق لمًا تحققه من فائدة كبيرة فيما يخص الوقاية من الأمراض المعدية ورفع قدرات الجهاز المناعي للجسم في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.

وطالبت الوزيرة كافة المصريين بالالتزام بمعايير وإجراءات الوقاية لحماية أنفسهم، وفي مقدمتها الحفاظ على التباعد الاجتماعية وعدم التواجد في تجمعات، والالتزام بارتداء الكمامات.