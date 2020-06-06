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وزيرة الصحة توقف موكبها وتقدم نصائح لمواطني الإسكندرية (صور)
السبت 06/يونيو/2020 - 03:10 م
محمد رجب - دينا حسن
حرصت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، على الوقوف مع عدد من المواطنين، أثناء تفقدها لمستشفيات محافظة الإسكندرية، والتي تقدم الخدمة لمصابي كورونا.
واستمعت الوزيرة خلال جولتها بالمستشفيات إلى المرضى المتواجدين وأسرهم، وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، كما اطمئنت على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم.
ووجهت زايد الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، فيما حرصت الأطقم الطبية على التقاط صورا تذكارية مع الوزيرة، معربين عن سعادتهم بزياراتها الميدانية للاطمئنان عليهم ودعمها الدائم لهم.
كما حرصت الوزيرة على وقف موكبها، بمحيط مستشفى أبي قير ومستشفى جمال عبد الناصر، وكورنيش الإسكندرية، وذلك لتقديم الإرشادات اللأزمة لهم للوقاية من فيروس كورونا.
ووجهت الوزيرة رسالة لكل المصريين خلال لقائها بالمواطنين على كورنيش الإسكندرية، مطالبة بعدم التوقف على ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق لمًا تحققه من فائدة كبيرة فيما يخص الوقاية من الأمراض المعدية ورفع قدرات الجهاز المناعي للجسم في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.
وطالبت الوزيرة كافة المصريين بالالتزام بمعايير وإجراءات الوقاية لحماية أنفسهم، وفي مقدمتها الحفاظ على التباعد الاجتماعية وعدم التواجد في تجمعات، والالتزام بارتداء الكمامات.
1348 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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