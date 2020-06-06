Advertisements

وزيرة الصحة توقف موكبها وتقدم نصائح لمواطني الإسكندرية (صور)

السبت 06/يونيو/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
حرصت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، على الوقوف مع عدد من المواطنين، أثناء تفقدها لمستشفيات محافظة الإسكندرية، والتي تقدم الخدمة لمصابي كورونا.

واستمعت الوزيرة خلال جولتها بالمستشفيات إلى المرضى المتواجدين وأسرهم، وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، كما اطمئنت على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم.

ووجهت زايد الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، فيما حرصت الأطقم الطبية على التقاط صورا تذكارية مع الوزيرة، معربين عن سعادتهم بزياراتها الميدانية للاطمئنان عليهم ودعمها الدائم لهم.

كما حرصت الوزيرة على وقف موكبها، بمحيط مستشفى أبي قير ومستشفى جمال عبد الناصر، وكورنيش الإسكندرية، وذلك لتقديم الإرشادات اللأزمة لهم للوقاية من فيروس كورونا.

ووجهت الوزيرة رسالة لكل المصريين خلال لقائها بالمواطنين على كورنيش الإسكندرية، مطالبة بعدم التوقف على ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق لمًا تحققه من فائدة كبيرة فيما يخص الوقاية من الأمراض المعدية ورفع قدرات الجهاز المناعي للجسم في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.
 
وطالبت الوزيرة كافة المصريين بالالتزام بمعايير وإجراءات الوقاية لحماية أنفسهم، وفي مقدمتها الحفاظ على التباعد الاجتماعية وعدم التواجد في تجمعات، والالتزام بارتداء الكمامات.
  
1348 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
وزيرة الصحة توقف موكبها وتقدم نصائح لمواطني الإسكندرية (صور)
وزيرة الصحة توقف موكبها وتقدم نصائح لمواطني الإسكندرية (صور)
وزيرة الصحة توقف موكبها وتقدم نصائح لمواطني الإسكندرية (صور)
وزيرة الصحة توقف موكبها وتقدم نصائح لمواطني الإسكندرية (صور)
وزيرة الصحة توقف موكبها وتقدم نصائح لمواطني الإسكندرية (صور)
وزيرة الصحة توقف موكبها وتقدم نصائح لمواطني الإسكندرية (صور)
وزيرة الصحة توقف موكبها وتقدم نصائح لمواطني الإسكندرية (صور)
وزيرة الصحة توقف موكبها وتقدم نصائح لمواطني الإسكندرية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة كورونا بوابة الفجر الفجر الاسكندرية

أخبار تهمك

لا تصلح لهذه الفئات.. معلومات عن الكمامة القماش قبل طرحها (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من "التعليم" بشأن نتيجة أولى وثانية ثانوي

منذ حوالي 3 ساعات

لم تتحسن أو تتأخر.. تفاصيل جديدة عن حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فايلر يوجه صدمة لنجم الأهلي المعار

منذ ساعة و 9 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ أقل من ساعتين

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يتعرض لحادث سير (صورة)

منذ أقل من ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:42 م

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

09:30 ص

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:18 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين