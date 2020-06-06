مبيعات التجزئة البريطانية تهبط 18% في مايو الماضي

سجلت متاجر التجزئة البريطانية انخفاضا في المبيعات بنحو الخمس تقريبا في (مايو) الماضي، إذ أبقت إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا شوارع التسوق خالية، بحسب مسح أظهر انخفاضا نسبيا.









ووفقا لـ"رويترز"، قالت شركة "بي. دي. أو" للمحاسبة وتقديم المشورة للشركات، إن مؤشرها الذي يرصد إجمالي المبيعات على أساس المقارنة بالمثل، الذي يضم مبيعات المتاجر التقليدية وعبر الإنترنت، انخفض 18.3 في المائة في (مايو)، وهي ثاني أسوأ نتيجة على الإطلاق بعد انخفاض 29.6 في المائة، في (أبريل).





ودخلت بريطانيا في إجراءات عزل عام في 23 (مارس) لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، مع إجبار جميع متاجر التجزئة التي توصف بأنها "غير أساسية" على الإغلاق.





لكن جرى السماح للأسواق الخارجية ومعارض السيارات بالفتح اعتبارا من أول (يونيو)، ومن المقرر أن يعقب ذلك فتح متاجر التجزئة للسلع غير الأساسية في منتصف الشهر الجاري، إذا لبت متطلبات الحكومة للتباعد الاجتماعي.







