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قطر تعلن عن تسجل 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 03:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، حالتي وفاة و1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، عن ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 51 حالة.

 

وفي وقت سابق، قد أعلنت الصحة القطرية، 1754 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65 ألفا و495 حالة.

 

وكشفت الصحة القطرية، أن العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، أمس الجمعة، وصل إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة.

 

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عن تسجيل 127,1 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 130,4 ألف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 6 ملايين و639092.

 

وحسب إحصائيات الجامعة، فإن عدد المتوفين بالفيروس في أنحاء العالم وصل إلى 391249، فيما تماثل مليونان و872731 شخصا للشفاء منذ بداية الجائحة.

 

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس مع مليون و872,6 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا، بينما صعدت البرازيل إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات (34021)، متجاوزة إيطاليا في قائمة تبقى على رأسها الولايات المتحدة (108211 وفاة) وبريطانيا (39987).

 

كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

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