سيناوي يعيش بلا هوية 25 عاما بعد منحه الجنسية: "ربنا يطول عمر السيسي"

توجه هليل نصر سالم، الحاصل على الجنسية المصرية هو وأسرته بعد 25 عام بدون هوية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على منحهم الجنسية المصرية، مشددًا على أن جميع قبائل جنوب سيناء تشعر بالبهجة والسرور، معقبًا: "ربنا يطول عمره الرئيس السيسي".





كما توجه "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، اليوم السبت، بالشكر للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على متابعة المحافظة لأبنائها، منوهًا بأنه كان له هوية ولديه أوراق رسمية ولكن خطأ موظف تسبب في عدم حصوله على الجنسية المصرية.





وأعلن محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على منح الجنسية المصرية لمواطن من أبناء مدينة دهب يدعي هليل نصر سالم وأسرته، موضحا أن المواطن يعيش بلا هوية وكامل أسرته منذ أكثر من 25 عاما، لافتًا إلى أنه بعد موافقة الرئيس يستطيع المواطن وأسرته استخراج كل الأوراق والشهادات.





وبحسب بيان للمحافظة، قدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الشكر إلى القيادة السياسية "التي تهتم بأبناء سيناء وتمنحهم حقهم حتى يستطيع العيش وسط التقدم التكنولوجي الذي تعيش فيه مصر".





وأشار البيان إلى أن ذلك جاء خلال الجولة التفقدية للمحافظ الأربعاء الماضي بمدينة رأس سدر رافقه فيها نائب المحافظ، المهندسة إيناس سمير، ومفوض المحافظ للمشروعات، اللواء محمود عيسي ورئيس المدينة، على حمادة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.





وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للواقية والحد من انتشار فيروس كورونا، ووضع واقى زجاجي على مكاتب القيادات والمسئولين مع ارتداء الخوذ الواقية لتأمين لقاءات المواطنين، وأضاف المحافظ في إطار الاستعدادات الجادة التي تقوم بها محافظة جنوب سيناء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بكافة أنواعها من أعمال تطهير وتعقيم واتباع مواقيت حظر التجوال والتأكيد على ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



