عاجل.. نجم الأهلي يتعرض لحادث سير (صورة)

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تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحادث سيارة صباح اليوم السبت، قبل أن تنقذه العناية الألهية ويخرج سالمًا.



ونشر "أيمن أشرف" مدافع فريق النادي الأهلي، صورة لسيارته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عقب تعرضه لحادث معلقًا عليها قائلًا: "الحمد لله".



ويستعد النادي الأهلي، للعودة إلى التدريبات الجماعية منتصف شهر يونيو الجاري، بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بناءً على توصية من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وقت سابق عن عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى منتصف الشهر الحالي، وعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي.



في سياق آخر، يبحث محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مع لجنة التخطيط بالنادى التغييرات المُرتقبة فى قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء، والتى تشهد توجيه الشكر لبعض مسئولى القطاع وتعيين آخرين بدلاً منهم، ويأمل الخطيب فى حسم هذا الملف سريعاً مع لجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو وذلك من أجل الاستعداد الجيد للموسم المقبل، ووضع خطة جديدة وفقاً لسياسة بعض الكوادر التى سيتم الاستعانة بها فى القطاع خلال المرحلة المقبلة.