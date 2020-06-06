Advertisements

عاجل.. نجم الأهلي يتعرض لحادث سير (صورة)

السبت 06/يونيو/2020 - 03:00 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحادث سيارة صباح اليوم السبت، قبل أن تنقذه العناية الألهية ويخرج سالمًا.

ونشر "أيمن أشرف" مدافع فريق النادي الأهلي، صورة لسيارته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عقب تعرضه لحادث معلقًا عليها قائلًا: "الحمد لله".

ويستعد النادي الأهلي، للعودة إلى التدريبات الجماعية منتصف شهر يونيو الجاري، بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بناءً على توصية من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وقت سابق عن عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى منتصف الشهر الحالي، وعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي.

في سياق آخر، يبحث محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مع لجنة التخطيط بالنادى التغييرات المُرتقبة فى قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء، والتى تشهد توجيه الشكر لبعض مسئولى القطاع وتعيين آخرين بدلاً منهم، ويأمل الخطيب فى حسم هذا الملف سريعاً مع لجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو وذلك من أجل الاستعداد الجيد للموسم المقبل، ووضع خطة جديدة وفقاً لسياسة بعض الكوادر التى سيتم الاستعانة بها فى القطاع خلال المرحلة المقبلة.
عاجل.. نجم الأهلي يتعرض لحادث سير (صورة)
عاجل.. نجم الأهلي يتعرض لحادث سير (صورة)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم الاهلي عودة التدريبات الجماعية رياضة حادث سير توقف النشاط ايمن اشرف اصل

أخبار تهمك

عاجل من "التعليم" بشأن نتيجة أولى وثانية ثانوي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أول دولة عربية تعلق على مبادرة مصر لحل أزمة ليبيا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

فايلر يوجه صدمة لنجم الأهلي المعار

منذ 39 دقيقة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يخرج عن صمته ويطالب بتحديد موقفه النهائي

منذ أقل من ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يتعرض لحادث سير (صورة)

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 15 ساعة

ضياع هدف الأهلي.. المقاولون يجدد عقد مهاجمه

منذ ساعة الا ربع

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 16 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:42 م

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

09:30 ص

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:18 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين