الواحدة بـ2 جنيه ونص.. وصول كميات كبيرة من الكمامات لأسوان وتوزيعها

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وصول أعداد كبيرة من الكمامات، والتي سيتم توزيعها تباعاً من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة وبسعر 2,50 جنيه للكمامة الواحدة، موضحا أن المحافظة نسقت مع الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة لشراء كميات كبيرة من الكمامات وسيتوالى وصولها على دفعات للوفاء باحتياجات المواطنين مع توزيعها.





وأوضح، أنه سيتم أيضاً توزيع الكمامات بمنافذ التوزيع بوحدات التضامن الاجتماعى، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لترشيح الجمعيات النشيطة، والتى لها سابقة أعمال مشرفة، مع مراعاة التوزيع الجغرافى لضمان وصول الكمامات، لأكبر شريحة من المواطنين داخل قرى ومدن المحافظة، من أجل المواجهة الحازمة لمحاولات بعض ضعاف النفوس بخلق سوق سوداء.





وجاء لك بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، والذين يقوم بدور وطني وبناء في مجابهة، جائحة كورونا ، ويتوازى ذلك مع المشاركة المجتمعية الجادة لمواجهة الأزمة، من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال والمواطنين سواء بالتبرعات، المادية والتي يتم توريدها فى حساب المؤسسة، العامة للتكافل الاجتماعي، حيث تم توجيهها لشراء كمامات وتزيعها مجاناً على مواقف السرفيس والمصالح الحكومية أو بالتبرع بالمستلزمات الطبية المختلفة والتى يتم توزيعها على مخازن مستشفيات الفرز والعزل أولاً بأول.



