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الواحدة بـ2 جنيه ونص.. وصول كميات كبيرة من الكمامات لأسوان وتوزيعها
السبت 06/يونيو/2020 - 02:52 م
أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وصول أعداد كبيرة من الكمامات، والتي سيتم توزيعها تباعاً من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة وبسعر 2,50 جنيه للكمامة الواحدة، موضحا أن المحافظة نسقت مع الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة لشراء كميات كبيرة من الكمامات وسيتوالى وصولها على دفعات للوفاء باحتياجات المواطنين مع توزيعها.
وأوضح، أنه سيتم أيضاً توزيع الكمامات بمنافذ التوزيع بوحدات التضامن الاجتماعى، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لترشيح الجمعيات النشيطة، والتى لها سابقة أعمال مشرفة، مع مراعاة التوزيع الجغرافى لضمان وصول الكمامات، لأكبر شريحة من المواطنين داخل قرى ومدن المحافظة، من أجل المواجهة الحازمة لمحاولات بعض ضعاف النفوس بخلق سوق سوداء.
وجاء لك بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، والذين يقوم بدور وطني وبناء في مجابهة، جائحة كورونا ، ويتوازى ذلك مع المشاركة المجتمعية الجادة لمواجهة الأزمة، من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال والمواطنين سواء بالتبرعات، المادية والتي يتم توريدها فى حساب المؤسسة، العامة للتكافل الاجتماعي، حيث تم توجيهها لشراء كمامات وتزيعها مجاناً على مواقف السرفيس والمصالح الحكومية أو بالتبرع بالمستلزمات الطبية المختلفة والتى يتم توزيعها على مخازن مستشفيات الفرز والعزل أولاً بأول.
1348 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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