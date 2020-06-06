فايلر يوجه صدمة لنجم الأهلي المعار

حسم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف ثنائي الأهلي المعار من العودة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث أشارت تقارير صحفية مصرية، أن فايلر استقر على عودة صلاح محسن المعار إلى سموحة، وتجديد الإعارة لأحمد ياسر ريان المعار إلى الجونة.





وأضافت التقارير، أن فايلر أرسل تقرير لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يفيد برغبته في عودة صلاح محسن نظرًا لحاجة الفريق الفنية لخدماته، ورفضه عودة أحمد ياسر ريان بسبب وجود مروان محسن وأليو بادجي وجونيور أجايي في خط الهجوم.





وكان صلاح محسن قد أعير من الأهلي إلى سموحة، في يناير الماضي، بسبب ابتعاده عن المشاركة ورغبته في الحصول أكثر على دقائق لعب.





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من جانبه، يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بصفقات قوية من اجل تحقيق البطولات مع المارد الأحمر.





وترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى التعاقد مع باهر المحمدي مدافع نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر والذى لفت الأنظار خلال الفترة الماضية.





وكان باهر المحمدي قد إنضم لمنتخب مصر خلال فترة تولي المدير الفنى المكسيكي خافيير أجيري، مما يجعل المدرب السويسري يرغب فى ضم لاعب دولي لخط دفاع المارد الأحمر.





ويُعد المحمدي أحد أهم اللاعبين خلال الفترة الماضية فى مصر ويرغب النادى الأهلى فى ضمه بجانب إمتلاك اللاعب عدة عروض خليجية لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



