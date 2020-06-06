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المغرب يسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 02:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ ظهور الجائحة إلى 8132، فيما استقر عدد الوفيات عند 208 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

 

وبحسب وزارة الصحة المغربية، وصل عدد حالات الشفاء إلى 7278 بعد تماثل عشرة أشخاص للشفاء، واستبعاد 276 ألف و532 حالة بعد الكشف المخبري.

 

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 208 حالة.

 

وأكدت الوزارة المغربية تسجيل 73 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7268 حالة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,315 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,875 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

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