تطور جديد بشأن استئناف بطولة الدوري الإيطالي





اتخذت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم قرارا بالموافقة على الخطة الجديدة للمسابقة في حال توقف النشاط مرة أخرى لأي سبب ما، بشأن تحديد بطل الكالتشيو.





سيتم مناقشة قرار العشرين نادياً، الناشطين في دوري الدرجة الأولى، خلال اجتماع سينعقد بعد غد الإثنين مع الاتحاد الإيطالي، والذي تقدم بحل حسابي لتحديد الفائز باللقب والهابطين في حال تعذر استكمال المسابقة.





وتضيف طريقة الاتحاد الإيطالي النقاط الحالية الكاملة لمتوسط النقاط مضروباً في المباريات المتبقية، "متوسط النقاط - عدد النقاط كاملة مقسوماً على المباريات التي لعبت"، يكون متوازناً بالنسبة للمباريات التي تقام على أرض الفريق وخارجها.





وتريد الأندية أن يتم منح لقب الدوري فقط إذا تم حسمه حسابياً في وقت تعذر استكمال المسابقة، وهي قاعدة تطبق أيضاً على الأندية الثلاثة التي تهبط.





ويتصدر يوفنتوس حالياً الترتيب بفارق نقطة أمام لاتسيو مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة.



