Advertisements

الأهلي يخاطب الجبلاية لرد مستحقات علاج نجمه

السبت 06/يونيو/2020 - 03:21 م
حمدي فتحي
حمدي فتحي
محمد الصو
جدد مسؤولو النادي الأهلي مخاطبتهم مع اتحاد الكرة المصري من أجل الحصول على مستحقات علاج حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وتعرض حمدي فتحي، للإصابة بقطع في الغضروف خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021".

وكان الأهلي قد أرسل مذكرة تضم كافة المصاريف التي تكبدتها خزينة القلعة الحمراء خلال رحلة علاج اللاعب، إلا أن اتحاد الكرة لم يرسل للأهلي - حتى الآن - مستحقات علاج اللاعب.

وأنهى حمدي فتحي برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابته بشكل نهائي، حيث بات اللاعب جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد استعدادًا للعودة إلى تشكيل الفريق الأحمر.

وتعرض فتحي للإصابة منذ 5 شهور، وانتهي من البرنامج التأهيلي المحدد له، ومن المقرر أن يطير اللاعب إلى ألمانيا فور عودة حركة الطيران للحصول على الضوء الأخضر من الطبيب الألماني المعالج قبل المشاركة في المران الجماعي من جديد.

اقرأ أيضا.. نجم الأهلي يتعرض لحادث سير 

وفي سياق آخر، تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحادث سيارة صباح اليوم السبت، قبل أن تنقذه العناية الألهية ويخرج سالمًا.

ونشر أيمن أشرف مدافع فريق النادي الأهلي، صورة لسيارته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عقب تعرضه لحادث معلقًا عليها قائلًا: "الحمد لله".

ويستعد النادي الأهلي، للعودة إلى التدريبات الجماعية منتصف شهر يونيو الجاري، بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بناءً على توصية من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وقت سابق عن عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى منتصف الشهر الحالي، وعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي.

في سياق آخر، يبحث محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مع لجنة التخطيط بالنادى التغييرات المُرتقبة فى قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء، والتى تشهد توجيه الشكر لبعض مسئولى القطاع وتعيين آخرين بدلاً منهم، ويأمل الخطيب فى حسم هذا الملف سريعاً مع لجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو وذلك من أجل الاستعداد الجيد للموسم المقبل، ووضع خطة جديدة وفقاً لسياسة بعض الكوادر التى سيتم الاستعانة بها فى القطاع خلال المرحلة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عودة التدريبات الجماعية رياضة حمدي فتحي توقف النشاط الاهلي اصل اخبار الرياضة

أخبار تهمك

فايلر يوجه صدمة لنجم الأهلي المعار

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول دولة عربية تعلق على مبادرة مصر لحل أزمة ليبيا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من "التعليم" بشأن نتيجة أولى وثانية ثانوي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

نجم الأهلي يخرج عن صمته ويطالب بتحديد موقفه النهائي

منذ ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يتعرض لحادث سير (صورة)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

كواليس جلسة كارتيرون مع أحمد فتحي

الأهلي يستأنف تدريبات استعدادا لشبيبة الساورة

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

حمدي فتحي يغادر معسكر منتخب مصر

صدمة في مدة غياب نجم الأهلي

أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 12 / 2 / 2020: حسم مصير رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك.. بشرى سارة للجماهير الحمراء.. حقيقة تأجيل قمة الدوري

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:42 م

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

09:30 ص

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:18 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين