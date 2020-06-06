Advertisements

10.5 مليار دولار حصيلة بنكى الأهلى ومصر من بيع شهادات الـ15%

السبت 06/يونيو/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
أ ش أ
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤولين بأكبر بنكين حكوميين في مصر اليوم أن حصيلة شهادات ادخار جديدة عالية العائد طرحها البنكان في مارس بلغت 171 مليار جنيه (10.5 مليار دولار).


ويبلغ عائد الشهادة، التي أُطلقت في 22 مارس لأجل عام واحد، 15%.

نقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري قوله إن البنك جمع نحو 122 مليار جنيه، ونقلت عن رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن حصيلة الشهادات بلغت 49 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.

وقال يحي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات سابقة، إن شهادات الادخار ذات فائدة الـ15% شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، لافتًا إلى أن عائدات بيعها وصلت إلى ما يقارب 40 مليار جنيه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاعة عبر فضائية «one»، مساء الأحد، أن هناك مبادرات للتمويل العقاري والصناعة والسياحة بفائدة 8%، موضحًا أن تم وضع الحد الأقصى من المبيعات للقطاع الصناعي من 50 مليون إلى مليار جنيه.

وأشار إلى عمل البنك بطاقة 50% من العمل، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث يتم استقبال أعداد قليلة من العملاء، على حسب مساحة كل فرع.

وأعلن البنك المركزي، طرح شهادات الادخار بنسبة فائدة 15%، منذ أسبوعين، ضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.

ومن جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.







أخبار تهمك

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير شديد اللهجة من السيسي إلى أطراف النزاع في ليبيا (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مهاجم النجم الساحلي يوجه صفعة للأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يكشف تفاصيل إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

لا تصلح لهذه الفئات.. معلومات عن الكمامة القماش قبل طرحها (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ 42 دقيقة

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 14 ساعة

والد نجم الأهلي يكشف حالة أسرة اللاعب بعد إصابتهم بفيروس كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

01:42 م

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:18 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين