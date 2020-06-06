10.5 مليار دولار حصيلة بنكى الأهلى ومصر من بيع شهادات الـ15%

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤولين بأكبر بنكين حكوميين في مصر اليوم أن حصيلة شهادات ادخار جديدة عالية العائد طرحها البنكان في مارس بلغت 171 مليار جنيه (10.5 مليار دولار).









ويبلغ عائد الشهادة، التي أُطلقت في 22 مارس لأجل عام واحد، 15%.





نقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري قوله إن البنك جمع نحو 122 مليار جنيه، ونقلت عن رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن حصيلة الشهادات بلغت 49 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.





وقال يحي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات سابقة، إن شهادات الادخار ذات فائدة الـ15% شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، لافتًا إلى أن عائدات بيعها وصلت إلى ما يقارب 40 مليار جنيه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاعة عبر فضائية «one»، مساء الأحد، أن هناك مبادرات للتمويل العقاري والصناعة والسياحة بفائدة 8%، موضحًا أن تم وضع الحد الأقصى من المبيعات للقطاع الصناعي من 50 مليون إلى مليار جنيه.

وأشار إلى عمل البنك بطاقة 50% من العمل، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث يتم استقبال أعداد قليلة من العملاء، على حسب مساحة كل فرع.

وأعلن البنك المركزي، طرح شهادات الادخار بنسبة فائدة 15%، منذ أسبوعين، ضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.



