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عاجل .. غرق مذيع شهير في البحر

السبت 06/يونيو/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
توفي اليوم الموافق السبت 6 يونيو المذيع السعودي على حكمى، جراء حادث مؤلم تعرض له أثناء تواجده في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت وسائل إعلام محلية، بأن سبب وفاة الراحل، هو غرقه في أجواء عاصفة ببحر منطقة جازان، مضيفة أنه كان لا يعاني من أي أمراض.

نبذة عن على حكمى:

_يعتبر على حكمي من الناشطين في الفعاليات التطوعية بمنطقة جازان خلال السنوات الماضية.


_عمل كمذيع في العديد من القنوات السعودية، بالإضافة إلى عمله في العلاقات العامة لعدة جهات.


_حاصل على جائزة الحوار الإعلامي لعام 2018، كما إنه عضو في العديد من الجهات التطوعية.

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