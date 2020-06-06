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نرمين الفقي تشارك جمهورها بإطلالة صيفية من داخل حمام السباحة

السبت 06/يونيو/2020 - 02:05 م
نرمين الفقي
نرمين الفقي
تصدرت النجمة نرمين الفقي "ترند" محرك البحث جوجل، اليوم السبت الموافق الـ6 من يونيو 2020، بعد ظهورها الأخير داخل حمام سباحة منزلها برفقة إحدى صديقاتها، التي تشاركها أوقات المرح.

إطلالة نرمين الفقي

وشاركت الجميلة نرمين الفقي جماهيرها بمجموعة صور داخل منزلها، وهي تحمل كلبها، وأخرى وهي تستجم بحمام السباحة، وترتدي نظارة سوادء، مع صديقاتها هروبًا من حرارة الجو المرتفعة.

ظهور النجمة نرمين الفقي

واعتادت نرمين الفقي في الآونة الأخيرة على مشاركة جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا إنستجرام، بصور وفيديوهات لها ودائمًا ما تلقى قبولًا كثيرًا وإعجابًا من الكثيرين من يعشقونها.

صور نرمين الفقي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور نرمين الفقي والتي بدت فتاة وكأنها في مقتبل العمر، مغدقين عليها بالتعليقات الإيجابية والداعمة، ولاسيما أنها تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة.

نرمين الفقي داخل الحرم

ونشرت نرمين الفقي في وقت سابق صورًا لها من داخل الحرم المكي في رحلة عمرة قامت بها بالمملكة العربية السعودية وهي ترتدي ملابس الإحرام البيضاء، ما لقى صدًا واسعًا وكبيرًا برغم ظهورها القليل.

خطوبة نرمين الفقي

ومرت نرمين الفقي بأزمة منذ أسابيع بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا لها برفقة أحد الشباب وتعلق عليه بأنه خطيبها، إلا أنها كذبت ذلك وقالت إنها لا تعرفه، وستقاضي الصفحة المزيفة.

حقيقة ارتباط نرمين الفقي

وقالت نرمين الفقي إنها لم ترتبط بأحد ولو أن هناك مشروع ارتباط ستعلن عنه على حساباتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً فبركة الخبر المتداول، وأن كل ما أثير لا يخرج عن كونه إشاعات.

نرمين الفقي وأفضل أعمالها

قدمت النجمة نرمين الفقي ثنائيًا كبيرًا ومميزًا مع الفنان الراحل القدير فاروق الفيشاوي، لتشاركه في مسلسل "الأصدقاء" وكذلك أعمال أخرى، كما أنها قدمت دورًا رائعًا أمام العملاق يحيى الفخراني والنجمة هدى سلطان في مسلسل "الليل وأخره" والذي حقق نجاحًا باهرًا قبل أن تختفي عن الأنظار، لتعود في مسلسل "نصيبي وقسمتك" في جزئه الثالث.

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