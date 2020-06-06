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تامر حسني يهنئ الشاعر أحمد المالكي على زفافه: فرحتي بالدنيا

السبت 06/يونيو/2020 - 02:07 م
نور طلعت
حرص الفنان تامر حسني، على تهنئة الشاعر أحمد المالكي، على زفافه من "ماهي" شقيقة المخرج ياسر سامي، والذي أقيم أمس داخل أحد الفنادق بالتجمع الخامس.

ونشر تامر، صورة للمالكي وماهي، عبر حسابه الشخصي بانستجرام وعلق عليها قائلًا،:"مليون مبروك للشاعر الكبير وأخويا الصغير أحمد المالكي وعروسته الجميلة ماهي، أخت صديق عمري المخرج الكبير المتميز ياسر سامي، فرحتي النهاردة بالدنيا وبهديلكوا كلمات أغنية "يا عيون"،و"اللحظة الحلوة"،و"حلم سنين"،و"أخيرًا"، وعقبال الجميع.

ومن جانب المالكي، رد على تهنئة حسني،قائلًا،:"ربنا يخليك ليا يا تيمو يا حبيب قلبي".

حرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من أصدقاء العروسين داخل الوسط الغنائي وخارجه أبرزهم المطرب محمد سراج، ومحمد شاهين، والملحن محمد عبيه، والملحن مدين، والشاعرصابر كمال، وسلامة علي وغيرهم.

جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني، أول من اكتشف موهبة المالكي، في التأليف وأول من شجعه حيث غنى حسني، أغنية"ارتاح" والتي تعتبر أول أغنية للمالكي ترى النور، ثم تعاونا الثنائي في عدة أغاني وهم "يا عيون"،"حلو المكان"،"الله شاهد".

تامر حسني يهنئ الشاعر أحمد المالكي على زفافه: فرحتي بالدنيا
تامر حسني يهنئ الشاعر أحمد المالكي على زفافه: فرحتي بالدنيا
تامر حسني يهنئ الشاعر أحمد المالكي على زفافه: فرحتي بالدنيا
تامر حسني يهنئ الشاعر أحمد المالكي على زفافه: فرحتي بالدنيا
تامر حسني يهنئ الشاعر أحمد المالكي على زفافه: فرحتي بالدنيا
تامر حسني يهنئ الشاعر أحمد المالكي على زفافه: فرحتي بالدنيا

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