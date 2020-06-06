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أندية إماراتية تطلب ضم ألفارو نيجريدو

السبت 06/يونيو/2020 - 02:01 م
نيجريدو
نيجريدو

كشفت تقارير صحفية اليوم أن هناك ناديان إماراتيان يرغبان في ضم النجم الإسباني المخضرم ألفارو نيجريدو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوضحت صحيفة الاتحاد الإماراتية، "ناديين قاما بالاتصال باللاعب، ولكن التفاوض ما زال في مراحله الأولى، حيث أن المقابل المالي ومدة العقد سيكونان عاملين حاسمين في تحديد وجهة المهاجم الإسباني".

وكان نيجريدو الذي يتم 35 عاماً في أغسطس  المقبل، انتقل إلى النصر بداية الموسم الماضي، وخاض 36 مباراة في دوري الخليج العربي مع الفريق، وأحرز خلالها 25 هدفاً، كما قاد النصر للفوز بلقب كأس الخليج العربي في يناير  الماضي.

ويتمتع نيجريدو الذي انتقل إلى دوري الخليج العربي قادماً من بشكتاش التركي، بخبرة كبيرة، حيث لعب لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، منها ريال مدريد، إشبيلية، فالنسيا، ومانشستر سيتي.

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نيجريدو لاعب ريال مدريد السابق الدوري الاماراتي الإنتقالات الصيفية

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